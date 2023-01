Tangó és Kes - 24.hu

Mit keresett Hannibal Lecter Firenzében?

Episode Summary

A Tangó és Kes legújabb adásában egy máig megoldatlan bűnüggyel foglalkozunk, méghozzá az egyik legrejtélyesebb európai sorozatgyilkossággal: a firenzei rém esetével. Az apropót az adja, hogy éppen harminc évvel ezelőtt vették őrizetbe az utolsó, rémként azonosított feltételezett elkövetőt. Utóbb persze őt is éppen úgy felmentették, mint a korábbi gyanúsítottakat. Ezúttal tehát nem egy szövevényes bűnügy megoldását mutatjuk be, hanem a szerteágazó nyomozás balfogásait, valamint azt, hogy egy sorozatgyilkos ügye miként képes megjeleníteni egy városnak és környékének a legalantasabb fantáziáit, a legextrémebb ideáit, a legvisszataszítóbb viselkedésmintáit, valamint az ezekhez kapcsolódó előítéleteket. És persze Hannibal Lecter is szóba kerül.