Miért veszélyes hőst faragni a sorozatgyilkosokból?

A Tangó és Kes új adásában Finy Petra regényíróval arról beszélgetünk, miért is imádják fogyasztani, sőt, újabban készíteni is a true crime típusú podcastokat női szerzők. Szóba kerül az is, hogyan faragnak hősöket a doku- és játékfilmsorozatok elvetemült gyilkosokból, és ennek milyen veszélyei vannak. Elemezzük a Morbid című amerikai true crime podcastot, amelyet Alaina Urquhart boncmester vezet az unokahúgával, Ashleigh Kellyvel. Kitérünk arra is, hogy Alaina A mészáros és az ökörszem címmel megírta az első regényét, ami felveti a kérdést: vajon egy true crime podcast készítése önmagában hitelessé teszi-e regényíróként egy bűnügyi sztori szerzőjét?