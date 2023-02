Tangó és Kes - 24.hu

Mi tartjuk fenn az illegális műkincskereskedelmet?

Episode Summary

A Tangó és Kes legújabb adásában folytatjuk a beszélgetést Topor Tündével, az Artmagazin főszerkesztőjével, akivel továbbra is a műtárgyak és a bűnelkövetés kapcsolatának újdonságait boncolgatjuk. Ezúttal a szocialista időszakon túl kitekintünk a rendszerváltás utáni időszakra is, és azt is feltárjuk, miért tartoznak a műtárgyak a legértékállóbb javak közé. Arról is szót ejtünk, hogy akár csempészetről, akár orgazdaságról van szó, ezek szinte mindig bűnszervezetben működnek, de közben azt is el kell ismernünk, hogy megrendelőként olykor mi magunk vagyunk azok, akik teret engedünk ennek a bűnözési formának.