Így próbálta meg kifehéríteni a gallért a maffia

Újra foglalkozunk a New York-i maffiacsaládokról szóló Netflix-sorozattal, a Fear Cityvel, amely szinte mindenhonnan pozitív kritikákat kapott. A Tangó és Kes legújabb adásában új szempontok alapján mutatjuk be, miként is használta fel az ügyészség saját politikai céljaira azt, ahogy New York a félelem városává vált. A sorozatból az is kiderül, hogy az igazságszolgáltatás visszásságai leginkább a szervezett bűnözéssel szembeni nyomozásoknál érhetők tetten.