Így fogták el Hekus Döncit, a rettegett rendőrgyilkost

A Tangó és Kes legújabb adásában Szumega József nyugalmazott rendőrnyomozóval beszélgetünk. Számos izgalmas esete közül kiemeljük, amikor egy betörés felderítése közben sikerült elfognia Hekus Döncit, akiről a nyomozás során derült ki, nemcsak vagyon elleni bűncselekmények róhatók a terhére, de egy általa elkövetett rendőrgyilkosságért is felelnie kell. Hekus Dönci később bevallotta, talán egyetlen másodpercen múlt, hogy elfogása közben nem sikerült előrántania a fegyverét, és rálőnie Szumegára. Azt is felidézzük, később hogyan szökött meg a rendőrgyilkos, és utána miként sikerült másodszor is kézre keríteni. Nem mellesleg Szumega József ferencvárosi életútján keresztül felvázoljuk, hogy a második világháború utáni zűrzavaros időkben elszabadult bűnözéssel szemben milyen emberi erőforrásokat és technikai eszközöket tudott bevetni az újonnan felálló, népi demokratikus rendőrség.